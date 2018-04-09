» عامل يقتل صديقه للخلاف على حصيلة المسروقات

09 أبريل 2018 - 10:09 ص

تخلص شاب من صديقه لخلافات بينهما على اقتسام حصيلة المسروقات في الشرقية.

وذكر والد المتهم في تحقيقات النيابة، أن نجله "أحمد" 15 سنة كان معه بالمنزل يوم الحادث، عصر يوم الأربعاء الماضي، وفجأة حضر شخص يدعي "عبد المنعم" 23 من قرية رمسيس، التابعة لمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، وأخذه خلفه علي دراجة بخارية، وبعد منتصف الليل فوجئت بمكالمة هاتفية من نجلي الأكبر، بأن شقيقه مصاب بالقرب من منطقة كباس المياه، فاتصلت بأحد أقاربي لكي يحضره لي، لأني أعاني من ضعف النظر وعدم الرؤية ليلا، إلي أن علمت من أحد الأهالي بوفاة نجلي ونقله إلى مشرحة مستشفي الحسينية العام، وأن المتهم بقتله شخص يدعي "محمد خ" ونجله، وفوجئت بالشرطة تقدم متهما أخر يدعي "إسلام" عمره 16 سنة، وهذا إهدار لحق نجلي.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من العميد سامي الحسيني، مأمور مركز صان الحجر، بالعثور علي جثة لشاب مجهول الهوية بالقرب من كوبري عامر بقرية رمسيس، وتبين أن الجثة لشاب يدعي" أحمد.ع" 15 سنة من شادر عزام بورسعيد، وبها شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر 732 إداري مركز صان الحجر.

وكشفت التحريات التي قام بها ضباط مباحث صان الحجر، أن المجني عليه والمتهم بينهما علاقة صداقة، وقاما سويا بارتكاب واقعتي سرقة دراجتين بخاريتين، ويوم الحادث قاما بسرقة دراجة بخارية وحدث بينهما خلاف علي حصيلة المسروقات فتخلص المتهم من صديقه.