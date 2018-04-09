» ماكرون وترامب: دوما قصفت بأسلحة كيماوية

09 أبريل 2018 - 10:11 ص

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أن "أسلحة كيماوية استخدمت في الغوطة الشرقية بسوريا في السابع من أبريل نيسان وقالا إنهما "سيعملان على تحديد المسئول عن استخدامها".

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها الاثنين إن الرئيسين "تبادلا خلال مكالمة هاتفية المعلومات والتحليلات التي تؤكد استخدام الأسلحة الكيماوية"، مضيفة أنه "يجب تحديد جميع المسؤوليات في هذا الصدد بوضوح".

وأشار البيان أيضا إلى أن "الزعيمين أصدرا التعليمات لفريقيهما بتنسيق الجهود في مجلس الأمن الدولي الاثنين، وسيناقش الزعيمان الأمر مرة أخرى خلال 48 ساعة".