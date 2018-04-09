"دولا مين ودولا مين دولا ولادنا فى دير ياسين"

09 أبريل 2018 - 10:11 ص

مذبحة دير ياسين، أحد أبشع المجازر التي ارتكبها الصهاينة ضد العرب، والتي وصل عدد الشهداء بها إلى 350 شهيدًا، وترصد المصريون أبرز معلومات عن المذبحة .

1/ حدثت مذبحة دير ياسين في قرية دير ياسين غرب القدس في التاسع من أبريل عام 1948

2/ قامت عصابة "الإرجون" والتي كان يتزعمها مناحيم بيجن والتي كان يتزعمها إسحاق شامير وبمساندة وراح ضحية هذه المذبحة أعداد كبيرة من سكان القرية من الأطفال وكبار السن والنساء والشباب.

3/وصل عدد الشهداء بحس الرواية العربية إلى 360 شهيدًا، بينما لم يتجاوز العدد 107 قتلى حسب المصادر الغربية .

4/ كانت مذبحة دير ياسين عاملاً مهماً في الهجرة الفلسطينية إلى مناطق أخرى من فلسطين والدول العربية المجاورة، ولعلها كانت الشعرة التي قصمت البعير في اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 .

5/في تلك الفترة كان جيش التحرير العربي بقيادة عبد القادر الحسيني يحرز تقدماً في قتاله للصهاينة بقطع الطريق الرئيسي بين تل أبيب وغرب القدس، ما دعا العصابات الصهيونية بالتخطيط للهجوم على قرية دير ياسين على اعتبار أن القرية صغيرة ومن الممكن السيطرة عليها ما سيعمل على رفح الروح المعنوية اليهودية.