» الإعلام الإنجليزي يبرز نصائح "المعلم" لـ"صلاح"

09 أبريل 2018 - 10:14 ص

تناولت وسائل الإعلام الإنجليزية تصريحات المعلم حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني بشأن النجم العالمي محمد صلاح لاعب منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي خلال لقائه مع الإعلامية سمر يسري في برنامج "أنا وأنا".

وتطرق "المعلم أثناء هذه المقابلة للحديث عن محمد صلاح، موجها له بعض النصائح التي يراها من وجهة نظرة في مستقبل الفرعون المصري مع فريقه الحالي والعروض التي تحاول خطفه والاستفادة من مهاراته وقدراته عقب تألقه في الفترة الأخيرة ليصبح في صدارة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو"، وكذلك موقع "بليتشر ريبورت"، إن حسن شحاتة الذى وصفته بالمدرب الأسطورى لمنتخب الفراعنة وجه نصيحة لمحمد صلاح، مطالباً نجم الريدز بضرورة البقاء مع الفريق، وعدم الانتقال لريال مدريد الإسبانى.

ونقلت الصحيفة تصريحات المعلم التى قال خلالها، "يجب عليه أن يلعب للفريق الذى سيمنحه فرصة اللعب باستمرار.. صلاح هو النجم الأول فى ليفربول، وإذا انتقل لريال مدريد فسيكون تحت ظل كريستيانو رونالدو".