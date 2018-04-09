"كين" يرفع راية التحدى فى وجه محمد صلاح

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قرر اللاعب العالمي هارى كين، نجم توتنهام الإنجليزى، تحدي الفرعون المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي لخطف لقب هداف "البريميرليبج" منه بعد اتساع الفارق بينهما إلى 5 أهداف لـ"صلاح".

ويسعى "كين" إلى الحفاظ على لقب هداف الدوري الذي حصل عليه العام الماضي.

وقال لاعب توتنهام، فى لقاء مع "بى بى سى": "ما زال هناك 5 مباريات في الدوري الإنجليزي، وسأركز من الفوز بالقب الهداف، ولكنى لا أستطيع التحكم فيما يفعله صلاح، سأحارب حتى نهاية الموسم من أجل التتويج بلقب هداف الدوري سيكون شئ رائع".

كان لاعب توتنهام قد ألغى له هدف، فى مباراة توتنهام وستوك سيتى، حيث احتسبه الاتحاد الإنجليزى لزميله أريسكن، قبل أن يخرج مهاجم السبيز للاستنجاد بالجماهير، بعد عدم احتساب الهدف له.


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