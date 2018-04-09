على إبراهيم يطالب «النواب» بسرعة إصدار قانون تداول المعلومات

09 أبريل 2018 - 10:27 ص

طالب محمد على إبراهيم, الكاتب الصحفى, مجلس النواب بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات وذلك للحد من ظاهرة متابعة الوكالات والقنوات والإذاعات الأجنبية والتسليم لما ينشر فيها من معلومات وأخبار صحفية عن الدولة المصرية.

وقال إبراهيم خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "قبل انقراض الصحافة": "الآن يتم تسليم المصريين لقنوات الخارج بكل أنواعها وأشكالها بحثًا عن معلومة أو تفسير أو حقائق غير تلك التي يزفها الإعلام الحكومى كنت أتمنى أن تمرر الحكومة قانون المعلومات ليتاح للصحفيين حرية العمل والحركة".

وأضاف الكاتب الصحفى: "خسارة المليارات التى تصرف على كل هذه القنوات والصحف التى تزيد الهوة اتساعًا بين السلطة والشعب لا نريد أن نكرر ما حدث لنا أثناء حرب أكتوبر المجيدة عندما كنا نبحث عن إحداث ثغرة الدفروسوار فى إذاعات لندن وصوت أمريكا ومونت كارلو التى تركتنا صرعى الشك والتخبط بين ما يصوبونه نحونا والواقع الذى غيبوه عنا لم نكن دخلنا عصر السماوات المفتوحة فما بالك الآن وهناك مئات الفضائيات".

ومضى مستكملاً: "المفروض أن ترد عليهم هيئة الاستعلامات وينشرون الرد لا أن يعاقبوا الذى كتب أو نقل انتهت الانتخابات وفازت مصر بالرئيس الآن وعليه أن يستمع لشعبه جيدًا المعارضة ليست خيانة ولكن وسيلة تصويب مشروعة إنسانيا وقانونيا ولفت نظر للحكومة كى تعرف أن هناك قرارات وآراء اتخذتها ولم تحظ برضا شعبى".