"زيدان" يضحى بهذا الثنائي لخطف "صلاح" من ليفربول

09 أبريل 2018 - 10:28 ص

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني إنه مستعد للتخلي عن الثنائي جاريث بيل وكريم بنزيمة في صفقة تبادلية مع ليفربول الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت تقارير صحافية بريطانية أن "صلاح" هو الهدف الأبرز لريال مدريد في الصيف المقبل وذلك عقب اتخاذ البرازيلي نيمار قرار بالبقاء في صفوف باريس سان جيرمان.

ويرى زيدان أن صلاح 25 عامًا هو اللاعب المناسب لتعزيز صفوف الفريق الهجومية لاسيما أن اللاعب تألق بقوة مع ليفربول في الموسم الحالي وسجل 38 هدفًا في مختلف المسابقات.

ولن يمانع يورجن كلوب فكرة التخلي عن خدمات صلاح في حال موافقة ريال مدريد على فكرة التفريط في خدمات الثنائي بيل وبنزيمة معا.

ويحتل المصري صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفًا خلال 31 مشاركة، متفوقًا على هاري كين مهاجم توتنهام صاحب الـ24 هدفًا.