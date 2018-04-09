» إعطاء الابن لوالدته في المنام "الجبن" راحة وعافية

09 أبريل 2018 - 10:33 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محمد ابنى متزوج وله طفلان، رأيت أنه أحضر لي كيس جبن وعليه حبة البركة، فقلت له لماذا كل هذه الكمية وهي حوالي كيلو ونصف ووضعت الكيس في البراد. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الجبن من ابنك هو مال مع راحة وعافية، والجبن الرطب أفضل من اليابس، وقد يدل على سنة فيها خير، والجبن اليابس قد يدل على السفر، وربما كان مال بعد كد، وإن كانت زوجة ابنك حامل فقد يدل الجبن على الولد، والجبن يدل أيضًا على طول العمر لك ولابنك، وعلى البركة والرزق، والجبن اليابس رزق في سفر، والجبن الطري رزق في الحضر.

وحبة البركة على الجبن صحة لك، وعافية في بدنك، وأكلها يدل على زيادة المال، وحبة البركة قد تدل على الشفاء. وقد تدل حبة البركة على الهم والغم، وإعطاؤها لأحد يدل على خصومة معه.

ووضع الجبن فى البراد يدل على إدخار المال والرزق الدائم. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

*****************

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666