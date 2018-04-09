معلومات لا تعرفها عن مطار التيفور السورى

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عقب انتشار فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي تم تصويره خلال لحظة قصف مطار التيفور العسكري في ريف حمص بعدة صواريخ، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل 14 عسكريًا إضافة الي الإصابات الكثيرة، ترصد المصريون معلومات عن مطار "التيفور" الذي يسيطر عنة النظام السورى

1/ يقع مطار "التيفور"، قرب قرية التياس على بعد حوالي 60 كلم شرق مدينة تدمر في محافظة حمص.

2/ يحتوي على 54 حظيرة ومدرج رئيسي ومدرجين ثانويين طول كل مدرج يقارب 3 كيلومترات".

3/ يعد هذا المطار أكبر مطار عسكري في سوريا ويليه مطار الضمير الذي يقع في مدينة الضمير، بالإضافة إلى أن الاتحاد السوفيتي يستحوذ عليه منذ السبعينيات والثمانينيات، بحق استخدام القاعدة الجوية به.

4/ أثناء الثورة السورية، استخدمت قوات النظام السوري، والميليشيات الإيرانية المطار لمهاجمة المعارضة.

5/ هاجم تنظيم داعش المطار في العام الماضي وصرح في حينها بأنه دمر أربع طائرات عسكرية تابعة للنظام به .

6/ وفي فبراير الماضي، أغارت الطائرات الإسرائيلية على القاعدة الجوية ما أدى إلى تدمير برج المراقبة الرئيسي.

7/ هوجم المطار ما أدى إلى مقتل 14 عسكريًا وقد اتهم النظام السوري أمريكا بالوقوف وراء هذا الهجوم خاصة بعد أن هاجم الرئيس الأمريكي بشار الأسد بشدة بشأن هجومه بالكيماوي في بلدة دوما والتي أودت بحياة العشرات من الأطفال والكبار.


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