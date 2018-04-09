حملات موسعة لرصد المخالفات المرورية

عبد الراضى الزناتى
وجهت الإدارة العامة لمرور الجيزة عدة حملات موسعة لرصد كل المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.
أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 15 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 4 سيارة تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 5 دراجات بخارية بدون تراخيص، و3 دراجات بدون لوحات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
ظهر12:01 م
فجر
04:13
شروق
05:39
ظهر
12:01
عصر
15:36
مغرب
18:24
عشاء
19:54