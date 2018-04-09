الصحة: مخزون البتيوليزم المضاد لتسمم الفسيخ يكفى 3 أشهر

09 أبريل 2018 - 10:36 ص

قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن المخزون الاستراتيجي من أمبولات البتيوليزم المضاد للتسمم الممبارى الناتج عن تناول الفسيخ والرنجة الفاسدة يكفى حتى 3 أشهر.

وأضاف عيد، أنه تم تشكيل غرف أزمات وقائية بالقاهرة والمحافظات للرد على استفسارات الجمهور والاستماع إلى شكواهم طوال فترة احتفالات شم النسيم.

أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة في تصريحات صحفية إلى أن هناك مراقبة جيدة للسوق وخاصة الأسماك المملحة والمدخنة مؤكدًا أن الوزارة تتابع بشكل جيد ما يتم إعدامه منعًا لتسربه إلى الأسواق.