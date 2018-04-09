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مفاجأة.. محمد صلاح فى حديقة الأورمان بـ"الجيزة"

الرياضة

صلاح
محمد صلاح

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محمد صلاح

حديقة الاورمان

ظهرت صورة للنجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي في حديقة الأورمان بالجيزة، من خلال رسم بالنجيل الطبيعي.

وبدأت واقعة الجرافيتي والرسم لوجه صلاح" بعد تألقه في الملاعب الأوروبية وتفوقه على نجوم العالم ليصبح أيقونة الشباب، لكن هذه المرة قام الفنان هشام الجلاد، المتخصص فى الرسم بالزهور، الذى استغل أعياد شم النسيم واحتفالات الربيع وقام خلال معرض الزهور بحديقة الأورمان، بالجيزة، برسم صورة لـ"صلاح" بالنجيل الطبيعى، وهو أمر ليس باليسير سوى على أصحاب الخبرة الواسعة فى مجال الزراعة.

البورتريه الطبيعى لاقى إعجاب زوار المعرض، وتهافت عليه طلبات الشراء لكن "الجلاد" رفض التنازل عنه لكنه سمح لهم بتصويره. أجمل ما فى البورتريه "لحية" محمد صلاح المميزة حيث حرص "الجلاد" على أن تكون كلها بالنجيل الطبيعى القابل للنمو حيث يرويها يومياً من خلال "رشاش" مياه خاص، ويقوم بتهذيبها بمقص صغير، وكأن اللاعب المصرى تحت يده داخل كوافير حلاقة، وهو مشهد يتخيله "الجلاد" يومياً وهو يقف أمام الصورة يستعد للقيام بالمهمة.

يؤكد "الجلاد" أن البورتريه تعبير عما بداخله من إعجاب لأداء محمد صلاح فى الملاعب الأوروبية، وتفوقه على عمالقة العالم مثل كريستيانو رونالدو وغيره من نجوم الساحرة المستديرة: "ما يقدمه صلاح هو الفن الحقيقى، هو مبدع فى مجاله، وريشة أى فنان يجب أن تقف عند ما يقدمه على المستوى الكروى، ومن خدمات على المستوى الإنسانى".
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