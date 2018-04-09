المؤبد لعامل قتل ابنة شقيقه لخلافات في الهرم

09 أبريل 2018 - 10:51 ص

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد نصر، معاقبة المتهم "محمد فهمي" "كهربائي،21 سنة"، بالسجن المؤبد، وذلك في واقعة اتهامه بقتل "سامية على" طفلة، وذلك للثأر من شقيقها بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة الهرم.

وردد المتهم بعد سماع حكم المؤبد عليه "كان لازم آخد حقي بدل ما اموت بحسرتي".

ووجهت النيابة للمتهم "محمد فهمي" "كهربائي، 21 سنة"، كما ذكر أمر الإحالة تهمة قتل المجنى عليها "سامية على" بالغة من العمر 16 سنة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، ثأرًا منها لمشاجرة نشبت فيما بينه وبين شقيقها، فتولدت لديه روح الانتقام وعقد العزم على إزهاق روحها، محضر سلاحا ناريا "بندقية خرطوش"، وما أن لاحت له المجنى عليها أمطرها بوابل من الأعيرة النارية فأحدثت بها الإصابات التي أودت بحياتها.