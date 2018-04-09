البرعي: ما يحدث فى الزمالك نموذج لديكتاتورية الحاكم

09 أبريل 2018 - 10:59 ص

علق المحامي الحقوقي نجاد البرعي على ما يحدث لنادي الزمالك قائلًا: "القرار الأوحد ولشخص واحد يؤدي إلى كارثة كبرى".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "ما يحدث في نادي الزمالك هو نموذج لكل ما يمكن أن تؤدي إليه ديكتاتورية الحاكم حتى لو انتُخب ديمقراطيًا".

وتابع "البرعي": "عندما يكون الرئيس هو صاحب القرار دون أن يخشي المحاسبة من الجمعية العمومية أو من مجلس الإدارة؛ ويتم إسكات الأصوات المخالفة بالترهيب أو الترغيب، وقتها تحدث الكارثة".

وأشار "البرعي": "لو كان هناك شخص واحد يستطيع أن يقول للرئيس عبد الناصر إن إغلاق خليج العقبة هو فخ وأن قدراتنا العسكرية لا تقوي علي مواجهة إسرائيل ومن هم وراء إسرائيل ما حدثت 67".

وأردف: "لو كان هناك من يستطيع أن يقول لصدام حسين إنه لا يستطيع أن ينتصر في حرب مع إيران أو أن يضم الكويت ما سقطت بغداد" .

وأكد "البرعي": "عندما يرفض من يدير أيًا كان الكيان الذي يديره أو يحكمه، أن يستمع إلي أصوات ناقديه أو يقوم بأفعال من شأنها إرهاب أصحاب الآراء المخالفة، فإنه يبدأ طريق السقوط وهو أمر لن يدفع هو وحده ثمنه ولكن يدفع معه الثمن الجميع، من كان مع سياساته أو من كان ضدها وتلك محنه نادي الزمالك".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "البرعي" حيث قال أحمد أمين: "بل يصل الأمر إلي الخوف من مواجهته".

وأضاف: "ما تقدرش تقول الكلمتين دول عن الحكومة الحالية".