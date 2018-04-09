استعدادات الاحتفال بشم النسيم بـ"الأورمان"

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استعدادات

قال سيد حسين، مدير حديقة الأورمان، أن وزير الزراعة أمر بفتح أبواب الحديقة من الساعة الثامنة صباحًا، وتم الاستعداد بشكل كبير لهذه المناسبة من خلال حملات النظافة والتطوير للحديقة والتعاون مع مديرية أمن الجيزة لتأمين احتفالات شم النسيم.

وأضاف في لقاء ببرنامج "صباح اون" على فضائية "أون لايف"، اليوم الاثنين، أن المهندسين والفنيين والعمال مقسمون على الحديقة وكل مجموعة مسئولة عن منطقة بعينها والحرص على نظافتها وجودتها، مشيرا إلى انتشار الأمن الإداري في كل الحديقة وتتعامل فورا مع أي حالات فقد للأطفال.


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