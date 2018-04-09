إقبال كبير من المواطنين ومستعدون بكل التجهيزات

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قال محمد رجائي، مدير حديقة الحيوان، إن الحديقة فتحت أبوابها للمواطنين منذ الساعة السابعة والنصف صباحا وهناك تدفق كبير من الجمهور، موضحًا أن الحديقة مستعدة بشكل كامل لاستقبال الزائرين وتم تطوير منظومة النظافة وتوفير كل الخدمات اللازمة.

وأضاف رجائي خلال لقاء  ببرنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف"، اليوم الاثنين، أنه تم عمل مقاعد خشبية جديدة وطلاء وتزيين الحديقة وتطوير دورات المياه، مع التواجد الشرطي المكشف لتحقيق الحماية والأمان، لافتا  إلى ضرورة تعامل المواطنين مع الحيوانات بشكل لائق، خاصة مع كون الحيوان غالي والأديان تحث على الرفق به، مطالبا المواطنين التعامل معهم من خلال الحراس لكونهم مدربين وقادرين على حماية الحيوانات.


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