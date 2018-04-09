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حماس: العدو الصهيوني يعيش في ارتباك بسبب مسيرات حق العودة

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قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن العدو الصهيوني يعيش في حالة ارتباك داخلي بسبب النجاحات التي يفعلها الشعب الفلسطيني.

وأضافت الحركة في تدوينة لها على حسابها الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلةً: "القصف الإسرائيلي لمواقع المقاومة في غزة يعكس عمق الأزمة الداخلية وحالة الإرباك التي يعيشها الكيان الصهيوني جراء نجاح الجماهير الفلسطينية في "مسيرات العودة وكسر الحصار" في كسر هيبته وفضح جرائمه وتطوير أدوات المواجهة والنضال الشعبي.

وتابعت الحركة،: "العدو الصهيوني أراد بهذا التصعيد أن يخلط الأوراق كي يغطي على أزمته وجرائمه بحق المتظاهرين العزل وقتله الأطفال والصحفيين".

واختتمت تدوينتها: "هذا لن يزيد أبناء شعبنا الفلسطيني إلا إصرارًا على الاستمرار في هذه الفعاليات والمواجهات حتى انتزاع حقوقه وإنهاء معاناته" .

يذكر أن الشعب الفلسطيني قد قرر تكلمه مسيرات حق العودة التي بدأها بجمعة "الكاوتشوك"، وسوف يعودون الجمعة المقبلة في مسيرة أخري يوم الجمعة تحت مسمى "إحراق العلم الصهيوني"

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