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بالصور..

بعد قليل.. مؤتمر "مرتضى منصور" حول أزمات الزمالك

الرياضة

إلغاء قرار منع ظهور مرتضى منصور في وسائل الاعلام
المستشار مرتضى منصور

محمد الخرو

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وزير الشباب والرياضة

الزمالك

مرتضى منصور

تنطلق بعد قليل فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يعقده المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للحديث عن بعض الملفات المهمة والأزمات التي شغلت الرأي الرياضي لجماهير وأعضاء النادي.

ويأتي على رأس الملفات المنتظر طرحها خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الزمالك اليوم الوضع الحالي داخل القلعة البيضاء وأزماته القائمة مع وزير الرياضة بسبب تولى لجنة إدارة الشئون المالية وكشف مصدر مطلع أن رئيس النادي الأبيض سيعلن اليوم بدء عمل النادي النهري بشكل رسمي .
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