عماد حسين: هل كل مقاطع لـ"الرئاسية" عميل أو إخوانى؟

09 أبريل 2018 - 12:07 م

طرح عماد الدين حسين, الكاتب الصحفى, سؤالاً حول هوية الذين قاطعوا الانتخابات الرئاسية, قائلاً: "هل كل من قاطع الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أو ذهب إلى اللجان، وأبطل صوته، أو أعطاه لموسى مصطفى موسى، هو خائن وعميل وإخوانى وينايرجى واشتراكى ثورى؟!", مشيرًا إلى أن هذا الأمر غير صحيح مطلقًا.

وأضاف حسين خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان "حوار مع مواطن لم يشارك فى الانتخابات", أن هناك الملايين الذين ذهبوا للتصويت اقتناعًا منهم بالرئيس عبد الفتاح السيسى وسياساته، وبعضهم أدلى بصوته من أجل الاستقرار العام للبلد, لكن هناك آخرون غير الإخوان والمتطرفين، لديهم اعتراضات على بعض السياسات الراهنة، وينبغي أن تفكر الحكومة فيهم وتستمع إليهم.

وتابع الكاتب الصحفى: "كثير من الناس لم تذهب للتصويت، ولا تتعاطف مع الحكومة، لأسباب أقتصادية فقط، تتعلق بحياتهم ومستقبل أولادهم, هم غير مشغولين بالمرة بالديمقراطية والتعددية، وليس مشغولين بما تبثه قنوات الإخوان من أكاذيب كثيرة, مثل هذا النموذج ينبغي على الحكومة أن تستمع إليه وتحلل وجهة نظره، وتقدم له إجابات، لأن عدد الذين تضرروا من برنامج الإصلاح الاقتصادى كثيرون، ومعظمهم لا تشغله السياسة".