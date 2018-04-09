مؤيدو "الأسد": لن نتوقف عن ضرب الكيماوي حتى يتحقق هذا الأمر

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أعلن النظام السوري رسميا مسئوليته عن قصف منطقة دوما بالأسلحة الكيماوية لافتا إلي أنه لن يتوقف عن هذه الحرب حتى يسترد الأراضي السورية كاملة من يد من وصفهم بـ"الارهابيين".

وأضاف النظام في تدوينة له على صفحة "دمشق الآن" الموالية للنظام السوري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أقولها بأعلى صوت وبكل فخر: نحن من قصفنا دوما بالكيميائي وسنقصف كل منطقة تحت سيطرة الإرهابيين بكل أنواع الأسلحة المتاحة من الرصاصة حتى القنبلة النووية حتى استرجاع كامل أراضي الجمهورية العربية السورية من عملاء الخليج وأمريكا".

من جهة ثانية قوبلت سخرية مراسل قناة "العالم" الإيرانية، حسين مرتضى بانتقادات واسعة جراء سخريته من القصف العنيف، الذي تشهده مدينة دوما في الغوطة الشرقية، والذي تسبب في موت المدنيين.

وظهر مرتضى في مقطع فيديو قصير، وهو يقضم "كعكة" على خلفية مشهد دخان القصف ودوي الانفجارات داخل دوما.


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