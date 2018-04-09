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حدائق بنى سويف تمتلئ بالزائرين في عيد شم النسيم

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الحدث اليوم

سيد علي

الحوت الأزرق

حضرة المواطن

تفقد شريف حبيب محافظ بني سويف حدائق الحيوان والشلال والنصر وعابدين والنيل والتي شهدت إقبالا من المواطنين الذين توافدوا من مختلف مراكز المحافظة للاحتفال بشم النسيم.

وقام بتهنئة المواطنين المتواجدين بالحدائق والذين كست وجوههم السعادة والفرحة والبهجة وتنوعت احتفالاتهم بالعيد بداخلها,

وكلف المحافظ بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات باستمرار لمنع تراكمها وتوفير كل الخدمات للمواطنين خلال احتفالهم بشم النسيم وتتضمن الخطة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية؛ لسرعة اتخاذ إجراءات في حالات الطوارئ فضلاً عن تواجد سيارات الإسعاف بالحدائق والمتنزهات والتي تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين خلال هذه المناسبة وتكثيف المراقبة على الأسواق والمحلات وبصفة خاصة محلات بيع الأسماك المملحة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين مع ضرورة رفع وإزالة الإشغالات على مستوى مراكز المحافظة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين وتكليف رؤساء مجالس المدن والقري بالاستعداد الدائم بغرف عمليات الوحدات المحلية والمرور الدوري لضمان وصول السلع والخدمات للمواطنين دون شكاوى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتشديد الرقابة على الأسواق ومحال بيع السلع التي يزداد الطالب عليها في هذه الأيام كالرنجة والفسيخ والأسماك بأنواعها للإطمئنان على صلاحيتها وتوافر كل الشروط الصحية وتكليف الشرطة المسطحات المائية بتشديد الرقابة على مراكب التنزه والمراسى النيلية للتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المقررة لها.

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