"سلطان" يكشف سبب وقف آمال فهمي عن العمل 10 سنوات

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سلطان: الإعلام العالمي مستغرب جدًا مما حدث بمصر أمس

نعى الكاتب الصحفى جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون، الإعلامية الكبيرة آمال فهمي، إثر وفاتها بالأمس عن عمر يناهز 92 عامًا.

وأضاف فى تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "رحم الله الإعلامية القديرة آمال فهمي، صاحبة أشهر برنامج إذاعى عربى "على الناصية".

وتابع "سلطان": "شخصيا مدين لها أنها أتاحت لأهل قريتى "شيبة النكارية" الشكوى من نفوذ نائب رئيس الجمهورية على صبرى لحرماننا من الكهرباء لصالح قريته، فتم وقفها عن العمل عشر سنوات.. أيام!".

وتفاعل رواد تويتر مع تدوينة "جمال" حيث قالت منيرة الضبيب: "المخلصون يدفعون ثمن إخلاصهم دائما".

وأضاف آخر قائلًا: "كلنا مدينون لها بنطق مخارج الكلمات بالطريقة الصحيحة رحم الله رائدة الإعلام الإذاعى فى الوطن العربي".

وكانت قد توفيت الإعلامية أمال فهمى عم عمر يناهز 92 عامًا، وتعد "فهمى" واحدة من أشهر مذيعات الإذاعة المصرية، حيث سبق وقدمت العديد من البرامج الإذاعية، أشهرها "ع الناصية"و"فوازير رمضان".

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