الخطوط السعودية تحل أزمة التأشيرات

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أبدت شركة الخطوط الجوية السعودية تعاوناً كبيراً مع الشركات السياحية في تأجيل الرحلات دون فرض أي غرامات عليهم، وهو ما لاقي ترحيباً كبيراً لدي القطاع السياحي نظراً للخسائر المالية الكبيرة التى كادت أن تتكبدها الشركات لولا هذا القرار.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من الغرفة مع شركات الطيران العاملة في العمرة لعدم فرض أية غرامات علي الشركات السياحية المتعاملة معهم بعد بعض الارتباك  في رحلات الطيران الناقلة للمعتمرين من جراء تأخر طباعة التأشيرات لهم نتيجة عطل بالنظام الإلكترونى .

ووجه ناصر تركي نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة شكره العميق إلي شركة الخطوط الجوية السعودية مبدياً امتنانه للتعاون الكبير مع الشركات السياحية للخروج من الأزمة دون أي عقبات مضيفا أن هذا  ما اعتدناه من الأخوة الأشقاء تحت قيادة الاستاذ الفاضل/ عبد الله الحربي الذي لا يألوا جهداً في التعاون مع القطاع السياحي.

 

                                                                                                                                                                                              


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