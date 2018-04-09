تعليق ناري لـ"سيد علي" على انتحار نجل الفخراني

09 أبريل 2018 - 12:27 م

عقب الإعلامي سيد علي، على انتحار نجل البرلماني السابق حمدي الفخراني بسبب لعبة الحوت الأزرق قائلاً: "نحن ننتظر البلاء".

وأضاف على خلال برنامجه "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "الشباب أصبح مدمنًا للألعاب الإلكترونية دون وعي لمخاطرها، متابعًا: "كما أن هناك ألعاب أخري علي مواقع التواصل الاجتماعي تؤدي إلى ما هو أخطر من الانتحار والانفصال التام عن الواقع"..

واستكمل: "اللعبة يبدو أنها مصممة بطريقة ما، تسيطر علي عقل اللاعب بشكل تام ليصبح متحركًا طبقا لقواعد اللعبة، حتى تؤدي به للانتحار، خاصة أن تلك اللعبة تتكون من 52 مستوى كل مستوي يقود اللاعب لفكر مختلف.

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