نائب الأقصر مهنئًا الأقباط بعيد القيامة: "سنظل نسيجًا واحدًا"

هنأ النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن دائرة الأقصر وعضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وكافة أقباط مصر في الداخل والخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال "إدريس"، في تصريحات صحفية :" أن الشعب المصري على مر التاريخ كان وسيظل نسيجًا واحدًا لم ولن ينجح أحد في أن يشق صفه أو أن يضرب أواصر الصلة بين مسلميه ومسيحية لتظل مصر بلدًا آمنة مستقرة تجسد أفضل معاني الوحدة الوطنية .

وأشاد "إدريس" بالدور الذي لعبته الكنيسة المصرية خلال السنوات السبعة الأخيرة في ظل الأحداث التي شهدتها مصر والتي كانت تستهدف الوقيعة بين المصريين ، مشددا على أنها ستظل منبرًا قويًا بجانب الأزهر الشريف يدافعان عن الدولة وسماحة الأديان السماوية.