حملات مكبرة على المصانع ومحلات بيع الأسماك

09 أبريل 2018 - 12:43 م

شنت مباحث التموين عدة حملات على المصانع ومحلات بيع الأسماك "المُدخنة والمُملحة" للوقوف على مـدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

أسفرت الحملات التموينية، عن ضبط "1,225 طن أسماك رنجة مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر وبدون بيانات أو علامة تجارية وغير مطابقة للاشتراطات الصحية"، و"920 كيلو جرام أسماك مجمدة مُملحة تحت التجهيز غير صالحة للإستهلاك الأدمى ومجهولة المصدر".

وضبطت شرطة التموين في البحيرة "220 كيلو جرام سردين مُملح تحت التجهيز ، بدون بيانات أو علامة تجارية، و"100 كيلو جرام ملح طعام، مجهول المصدر، و4 مصانع، ع 6 محال تجارية، ثلاجة حفظ أسماك ، بدون ترخيص

حرر محضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.