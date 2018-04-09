  • الإثنين 09 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر04:58 م
بحث متقدم
مرتضى منصور وإيهاب جلال

«مرتضى» يقبل استقالة إيهاب جلال: لا تلعب مع الأسد

نجيب ساويرس

«ساويرس» يرد على «عودة حكم الإخوان»

الدكتور محمد البرادعي

تعليق «البرادعي» على «مجزرة دوما»

ممدوح حمزة

«حمزة» يوجه 4 أسئلة نارية لـ«السيسي»

شوبير وشلبي

"مرتضى" يهدد "شوبير وشلبى" على الهواء

صورة الخبر

3 تحديات تواجه "السيسي" في ولايته الثانية

الكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

"الأزهر" ينفى ما نشرته "الحياة اللندنية" عن شيخ الأزهر

مرتضى منصور

بالفيديو.. "مرتضى" ينقل مؤتمر "الأزمات" إلى هذا المكان

محمد صلاح

"صلاح" يحصد جائزة أفضل لاعب

الإعلامي سيد علي

تعليق ناري لـ"سيد علي" على انتحار نجل الفخراني

الجبالى : تكريم موظفي محكمة سوهاج الاحتفال الاضخم في تاريخ النقابه

آخر الأخبار

نيابات سوهاج
نيابات سوهاج

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

اليوم.. الحكم في طعن 16 أمريكا بقضية التمويل الأجنبي

#

مندسون بين الثوار وفرق المولوتوف بأحراز "دومة"

#

الإعدام لشقيقة أبو عمر البغدادي زعيم القاعدة

#

درهمان يورطان ألمانية في قضية تزوير بـ"دبي"

تكريم

محكمة

نيابات سوهاج

تنظم النقابه العامه للعاملين بنيابات ومحاكم مصر فرع سوهاج احتفالها السنوي لتكريم السادة موظفي نيابات ومحكمة سوهاج الابتدائية  وذلك يوم الاثنين الموافق 16/4/2018 بمقر قاعه الاوركيد بسوهاج .

وقال مصطفي محمود الجبالي رئيس مجلس الادارة ان هذا الاحتفال تحت رعاية المستشار فواز ابراهيم محمد رئيس الاستئناف رئيس محكمة سوهاج الابتدائية ويشارك في هذا الاحتفال المستشار ضاحي علي محمد يحى رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني والمتابعة بمأموريه الاستئناف العالي بسوهاج محكمة استئناف اسيوط .

كما يشارك المستشار مصطفي عبد العال مساعد رئيس محكمة سوهاج الابتدائية ومن النيابة العامه يشارك  المستشار احمد حلمي احمد رمضان محامي عام اول نيابه شمال سوهاج الكلية المستشار احمد عبد الباقي التوني محام عام نيابة جنوب سوهاج الكلية.

وأضاف الجبالي في تصريحات صحفية  ان هذا العمل يتم الاعداد له منذ  فتره عن طريق لجان متخصصة  للتأكيد علي اهمية الاتقان في العمل وإثابة المتميز ورسالة تقدير من جهة الإدارة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اندماج الأحزاب السياسية هل هو الحل ؟

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

فراج إسماعيل

الوطن.. «هل».. يسع الجميع؟

حسام فتحي

هل يستحق الإخوان "المصالحة"؟

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 3 إيرانيين في الغارة الإسرائيلية على مطار «تيفور» السوري
» اسكندرانية شربت سم فئران بأمر "الحوت الأزرق"
» مرتضى يتوعد "عبد الله السعيد"
» بالفيديو.. ضابط إسرائيلي يتحرش بـ"عهد التميمي"
» 10 معلومات مؤثرة عن حياة آمال فهمى
» احذر.. هذه عقوبة التحرش في شم النسيم
» سر انتحار سيدة في شم النسيم
» تعرف على سعر جرام الذهب اليوم
» بعد قليل.. مؤتمر "مرتضى منصور" حول أزمات الزمالك
» إعطاء الابن لوالدته في المنام "الجبن" راحة وعافية
» ماكرون وترامب: دوما قصفت بأسلحة كيماوية

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • مغرب

    06:24 م

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)