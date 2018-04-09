الجبالى : تكريم موظفي محكمة سوهاج الاحتفال الاضخم في تاريخ النقابه

09 أبريل 2018 - 12:44 م

تنظم النقابه العامه للعاملين بنيابات ومحاكم مصر فرع سوهاج احتفالها السنوي لتكريم السادة موظفي نيابات ومحكمة سوهاج الابتدائية وذلك يوم الاثنين الموافق 16/4/2018 بمقر قاعه الاوركيد بسوهاج .

وقال مصطفي محمود الجبالي رئيس مجلس الادارة ان هذا الاحتفال تحت رعاية المستشار فواز ابراهيم محمد رئيس الاستئناف رئيس محكمة سوهاج الابتدائية ويشارك في هذا الاحتفال المستشار ضاحي علي محمد يحى رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني والمتابعة بمأموريه الاستئناف العالي بسوهاج محكمة استئناف اسيوط .

كما يشارك المستشار مصطفي عبد العال مساعد رئيس محكمة سوهاج الابتدائية ومن النيابة العامه يشارك المستشار احمد حلمي احمد رمضان محامي عام اول نيابه شمال سوهاج الكلية المستشار احمد عبد الباقي التوني محام عام نيابة جنوب سوهاج الكلية.

وأضاف الجبالي في تصريحات صحفية ان هذا العمل يتم الاعداد له منذ فتره عن طريق لجان متخصصة للتأكيد علي اهمية الاتقان في العمل وإثابة المتميز ورسالة تقدير من جهة الإدارة.