رسميا.. "السعيد" يوقع لناد أوروبي

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وصل في الساعات الماضية  صانع العاب الأهلي عبد الله السعيد نجم منتخب مصر إلى فنلندا لقضاء 60 يومًا علي سبيل الإعارة بعد توقيعه على العقد مع نادي كوبيون بالوسورا.

وجاءت هذه الإعارة للاعب حتى يتمكن من الحفاظ على مستواه للمشاركة مع المنتخب الوطني في مونديال كأس العالم عقب قرار الأهلى بعرضه للبيع على خلفية توقيعه للزمالك قبل أن يُجدد للأهلي.

ومن المقرر أن يلعب عبد الله السعيد لأهلى جدة مع بداية الموسم المقبل لكن اللاعب اتفق مع إدارة الأهلى على الرحيل لأحد الأندية الأوروبية التى ما زال القيد فيها مفتوحًا حتى الآن، ورحل إلى الدورى الفنلندى حتى يحافظ على مستواه قبل كأس العالم بروسيا.


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