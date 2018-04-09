أمن القاهرة يفك لغز سرقة معرض سيارات بالمعصرة

09 أبريل 2018 - 01:02 م

تمكن رجال مبحث القاهرة من كشف ملابسات واقعة سرقة معرض سيارات بمنطقة المعصرة، والاستيلاء على محتويات المعرض.

وأظهرت كاميرات المراقبة أن خفير قطعة أرض وراء ارتكاب الواقعة، فتم ضبطه، وأعترف بسرقة محتويات المعرض، وتم إعادة المسروقات، وإحالته للنيابة التى تولت النيابة.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغا من "محمد ع ع" 63 سنة، صاحب معرض سيارات، كائن بكورنيش النيل، بأنه عقب حضوره للمعرض ملكه، فوجئ بوجود تلفيات بكالون باب السيكوريت الخاص بالمعرض، وبخزينة حديدية، واكتشف بعثرة محتويات المكتب وسرقة 2 قلم مذهب، ساعة مكتب، كاميرا مراقبة، جهاز امبى فير لتشغيل السماعات، وأضاف بأن الخزينة كانت فارغة ولا تحتوى على اية مبالغ مالية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.