"الاتحاد العربي للخبراء والاستشاريين" يعقد مؤتمره السنوي بالمغرب

09 أبريل 2018 - 01:07 م

أعلن المهندس محمد حسن السراج أمين عام الاتحاد العربي للخبراء والاستشاريين التقنيين، عن استضافة جامعة محمد الخامس رسمياً المؤتمر الثالث للمؤتمر السنوي للخبراء والاستشاريين التقنيين بعنوان " الموارد البشرية مفتاح نجاح الأعمال " فى نهاية شهر أبريل الجاري بعد النجاح الذي حققه المؤتمر في دورتيه الأولي بالخرطوم بالسودان والثانية بمدينة أسوان بمصر .

وأكد ” السراج ” أنه تم عقد اجتماعات تحضيرية مع إدارة الجامعة والتى علنت رسميا الموافقة على استضافت هذا الحدث وتسخير كل إمكاناتها للخبراء والاستشاريين الدوليين.

ويأتي هذا المؤتمر في طرحه للموضوعات التي يغطيها فرصة مميزة للباحثين العرب والقائمين علي جودة الأعمال في العالم العربي للمساهمة والمشاركة والاستفادة من هذا التجمع من متخذي القرار الحكومي والخاص وكذلك الباحثين والأكاديميين والفنيين والمتخصصين والخبراء في كل مجالات ادارة الموارد البشرية باعتبارها المورد الأغلى والأعلى قيمة بالنسبة للموارد الأخرى.

ويعتبر المؤتمر الإقليمي السنوي الثالث للخبراء والاستشاريين الدوليين الدورة الثالثة والمقام بالمملكة المغربية محور اهتمام لعدد كبير من قطاع الأعمال بمستوياته المختلفة لكونه هذه المرة به عدد من الفعاليات والورش التدريبية كدورة الكايزن وزمالة العلاقات العامة والإعلام المعاصر.