"صلاح" يحصد جائزة أفضل لاعب

09 أبريل 2018 - 01:11 م

حصد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي جائزة رابطة اللاعبين المحترفين عن شهر مارس، للمرة الرابعة خلال هذا الموسم من "البريميرليج" حيث حصدها في نوفمير وديسمبر وفبراير.

وتألق محمد صلاح في الشهر الماضي حيث سجل 6 أهداف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، منها 4 أهداف في مرمى واتفورد، بالإضافة إلى هدف فى شباك نيوكاسل يونايتد، وهدف فى شباك كريستال بالاس.

وتفوق اللاعب المصري على كل من، ثنائي مانشستر سيتي ليروى سانى ودافيد سيلفا، وثلاثي توتنهام ديلى آلى وسون هيونج مين ويان فيرتونين، وحصد "صلاح" 80% من أصوات المشاركين.