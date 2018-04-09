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تخصيص لانش تابع لهيئة الإسعاف لتأمين حدائق القناطر الخيرية

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أكد مسئول بهيئة الإسعاف بالقليوبية، أنه لأول مرة فى القليوبية يتم الدفع بلانش تابع لهيئة الإسعاف المصرية، لتأمين حدائق القليوبية برا ونهرا.

وأشار المسئول في تصريحات صحفية أن اللنش مجهز للتعامل مع الحالات المرضية والإصابات أثناء الرحلات النيلية والتعامل مع أي حادث داخل مجرى النيل، بالإضافة إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ لسيارات الإسعاف بالقليوبية وتوزيع 105 سيارات إسعاف وعمل تمركزات قريبة من الحدائق العامة وأماكن التجمعات لتأمين المواطنين أثناء الاحتفال بيوم شم النسيم.




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