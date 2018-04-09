» تعرف على سعر جرام الذهب اليوم

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ارتفاع سعر عيار الذهب الـ21 إلى 644 جنيهًا

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

سجلت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، استقرار ملحوظا في كل الأعيرة حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 654 جنيهًا في السوق المحلية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 24 بـ746 جنيهًا.

عيار 21 بـ654 جنيهًا.

عيار 18 بـ559 جنيهًا.

عيار 14 بـ435 جنيهًا.

عيار 12 بـ373 جنيهًا.

أونصة: 23.265 جنيه.

جنيه ذهب: 5.224 جنيه.

وكان سعر الذهب جرام الذهب عيار 21 وصل في بدء تعاملات الأسبوع الي 640 جنيها للجرام.


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