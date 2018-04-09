» سر انتحار سيدة في شم النسيم

09 أبريل 2018 - 01:22 م

أقدمت سيدة على الانتحار من أهلى كوبرى قصر النيل فى أول ليلة لاحتفالات المصريين بشم النسيم.

وبينت التحريات أن الضحية أجرت اتصالًا بخالها تخبره بقرارها على الانتحار، وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة.

وكشفت التحريات عن أن الجثة لربة منزل تدعى "أمينة ط ع" 24 سنة، مقيمة بمنطقة عين شمس، وأنها تركت منزلها إثر خلافات مع زوجها بسبب إجبارها على العمل مضيفة في فندق بمنطقة المهندسين.

وتوصلت التحريات إلى أن السيدة المنتحرة أفصحت لزوجها أكثر من مرة برغبتها في ترك الشغل لكنه كان يجبرها على العمل بحجة متطلبات الأسرة والحياة التي سوف تتوقف إن رفضت الذهاب إلى العمل.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.