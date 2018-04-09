برلمانى: "المسئولون ودن من طين والثانية من عجين"

09 أبريل 2018 - 01:35 م

أكد النائب منتصر رياض، عضو مجلس النواب عن دائرة أول الجيزة، أن أهالي منطقة القصبجي وعزبة البكباشى يعانون منذ فترة من عدم وجود مياه نظيفة للشرب، وعدم وجود محطات صرف صحي خاص بهم، مؤكدًا أن المحافظ وعد اكثر من مرة بإنهاء هذا الأمر وهو لم يحدث حتى الآن رغم وجود 35 مليون جنيه كاعتماد لإنهاء هذه المشكلة.

وأوضح "رياض" في تصريحات صحفية ،أنه يتواصل باستمرار مع أهالي منطقة القصبجي وعزبة البكباشي والذي يعانون الأمرين دون وجود أي استجابة من المحافظة أو وزارة الإسكان مؤكدًا أنه قدم العديد البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة من أجل حل هذه المشكلة ولكن المسئولون ودن من طين والثانية من عجين.

وأضاف "عضو مجلس النواب" أنه للأسف في القرن الواحد والعشرون لا يزال يعاني أهالي الجيزة من عدم وجود مياه نظيفة صالحة للشرب وعدم وجود محطات صرف صحي وهي ادنى حقوق للإنسان يكفلها لهم الدستور.

وأشار إلى أنه سيطالب بزيادة الاعتمادات المالية في الموازنة الجديد لدعم مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب مؤكدًا أنه لا يعقل أن تظل الناس تعاني من نقص المياه وعدم وجود صرف صحي حتى الآن.