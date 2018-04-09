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حدائق ومتنزهات القليوبية تستقبل الزائرين للاحتفال بشم النسيم

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القناطر الخيرية
القناطر الخيرية

علي إسماعيل

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توافد عدد كبير من المواطنين والشباب بمحافظة القليوبية وبعض المحافظات المجاورة على حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم وقضاء يوم وسط أجواء الفرحة والبهجة داخل الحدائق والمساحات الخضراء الشاسعة التى تتمتع بها مدينة القناطر الخيرية السياحية .

كما شهدت حدائق مدينة بنها والمدن الأخرى إقبال كبير من المواطنين كما شهدت الأراضي الزراعية إقبالاً كبيرًا من المواطنين وأسرهم الذين حرصوا علي التواجد داخل الأراضي الزراعية وعلي ضفاف نهر النيل والترع داخل الفري والمدن.

وفي نفس السياق، أمر رجب عبد الرازق، رئيس مدينة القناطر الخيرية بتوزيع أكياس قمامة مجانًا على المواطنين، لوضع المخلفات للحفاظ على نظافة الحدائق.

فيما دفعت هيئة الإسعاف، بلنش طبي بالقناطر الخيرية مجهز للتعامل مع الحالات المرضية والإصابات أثناء الرحلات النيلية والتعامل مع أي حادث داخل مجرى النيل.





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