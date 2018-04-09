  • الإثنين 09 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:17 م
بحث متقدم
مرتضى منصور

بث مباشر.. مؤتمر "الأزمات" لـ"الزمالك" بالنادي النهري

صورة الخبر

3 تحديات تواجه "السيسي" في ولايته الثانية

الكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

"الأزهر" ينفى ما نشرته "الحياة اللندنية" عن شيخ الأزهر

مرتضى منصور

بالفيديو.. "مرتضى" ينقل مؤتمر "الأزمات" إلى هذا المكان

محمد صلاح

"صلاح" يحصد جائزة أفضل لاعب

الإعلامي سيد علي

تعليق ناري لـ"سيد علي" على انتحار نجل الفخراني

"السعيد" و"متعب" يغيبان عن مران الأهلي

رسميا.. "السعيد" يوقع لناد أوروبي

أيمن نور

قرار مفاجئ لـ"أيمن نور" حول قناة الشرق

الكاتب الصحفي جمال سلطان

"سلطان" يكشف سبب وقف آمال فهمي عن العمل 10 سنوات

عماد الدين حسين

عماد حسين: هل كل مقاطع لـ"الرئاسية" عميل أو إخوانى؟

صلاح: التصالح مع الإخوان مرفوض

الحياة السياسية

محمد صلاح
محمد صلاح

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

برلماني يكشف مفاجأة عن حديث "أديب" عن المصالحة

#

«أديب» لا يتحدث عن المصالحة من تلقاء نفسه

#

"صلاح" وصيفًا لـ ميسي كأفضل جناح في العالم

#

"منافس السيسي" يكشف موقفه من المصالحة مع الإخوان

الأزهر الشريف

شيخ الأزهر

أحمد الطيب

مشيخة الازهر

إستعرض محمد صلاح الكاتب الصحفى ومدير مكتب جريدة الحياة اللندنية بالقاهرة , تاريخ مواجهات الدولة المصرية مع جماعة الإخوان المسلمون منذ فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ويليها مرحلة الرئيس السادات الذى أطلق العنان للجماعة فى الحياة العامة  الى هذه الآونة  , مشيرا الى ان  الخطأ الاكبر الذى اقترفته الدولة تجاه الجماعة هو السماح لها  بالتوغل فى المجتمع  المصرى بمختلف  أدواتها الامر  الذى زاد بقوة فى عهد الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك .

 واضاف صلاح خلال مقاله الذى نشر بالحياة اللندنية تحت عنوان "  مصر والإخوان  مواجهة لا مصالحة "  , بإن مسألة التعاطي في المستقبل مع الإخوان لا تعتمد على رأي كاتب أو محلل أو سياسي أو ناشط، أو حتى خبير استراتيجي، وإنما تخضع لاستراتيجية الدولة ومؤسساتها وهذا ما اكد عليه الرئيس السيسي بتفاديه الحديث عن الجماعة  وتحذير المجتمع منهم دائما  .

وتابع صلاح مؤكدا ان  طرح فكرة الصلح  بين جماعة الاخوان المسلمون  و الدولة المصرية مرفوضة حاليا, وقال :"  تُقابل الآراء التي تطرح بين وقت وآخر للحوار مع الإخوان ،  واحتضان المتعاطفين معها برفض من عموم المصريين، بينما تستخدمها المنصات الإعلامية للإخوان للإيحاء بأن الحكم يرغب في حوار مع الجماعة، لكن الحقيقة الراسخة أن المواجهة بين الدولة المصرية والجماعة وصلت إلى مرحلة كسر العظام  ".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مذبحة الكيماوي في "دوما" .. شاهد ومشهود

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

فراج إسماعيل

الوطن.. «هل».. يسع الجميع؟

حسام فتحي

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» اسكندرانية شربت سم فئران بأمر "الحوت الأزرق"
» مرتضى يتوعد "عبد الله السعيد"
» بالفيديو.. ضابط إسرائيلي يتحرش بـ"عهد التميمي"
» 10 معلومات مؤثرة عن حياة آمال فهمى
» احذر.. هذه عقوبة التحرش في شم النسيم
» سر انتحار سيدة في شم النسيم
» تعرف على سعر جرام الذهب اليوم
» بعد قليل.. مؤتمر "مرتضى منصور" حول أزمات الزمالك
» إعطاء الابن لوالدته في المنام "الجبن" راحة وعافية
» ماكرون وترامب: دوما قصفت بأسلحة كيماوية
» الإعلام الإنجليزي يبرز نصائح "المعلم" لـ"صلاح"

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)