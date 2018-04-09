» اسكندرانية شربت سم فئران بأمر "الحوت الأزرق"

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كشف أطباء مستشفى الجمهورية بمحافظة الإسكندرية عن واقعة فتاة مارست لعبة الحوت الأزرق ووصلت إلى حد الانتحار بتناول مبيد حشري لكن سرعان ما تم إسعافها عن طريق أسرتها ونقلها إلى المستشفى.

وأكد الأطباء أن وجود وشم مرتبط باللعبة على جسدها هو ما أثبت صحة الواقعة، وذلك بناء على كشف مبدئي للفتاة لحين استكمال الفحص الشامل لها.

وكشف رجال مباحث الإسكندرية، أن الفتاة تناولت مبيدًا حشريًا بسبب مشادة كلامية بينها وبين والدتها، فيما أنكرت خلال المحضر المحرر بالواقعة أن تكون ممارسة اللعبة سببا في دفعها لمحاولة الانتحار.

تلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم كرموز بوصول "ي ا د" 15 عامًا، طالبه بالمرحلة الإعدادية لمستشفى الجمهورية، مصابة بحالة إعياء شديد  "ادعاء تناول مادة غير معلومة"،  وتم تحويلها لقسم السموم بالمستشفى الرئيسى الجامعى.

بالانتقال والفحص أكد والدها ا د ع 41 عاما، نجار، أن نجلته تناولت مبيدًا حشريًا "سم فئران" على إثر مشادة كلامية بينها ووالدتها بسبب تأخرها في العودة للمنزل وضعف مستواها الدراسي.

أثناء الكشف على المصابة تبين لرئيس قسم السموم بالمستشفى الرئيسي الجامعي وجود وشم عبارة عن حرف "p" رمز لعبة الحوت الأزرق على الساق اليسرى للمصابة أرجعته إلى ممارستها اللعبة عبر الإنترنت.

وأنكرت الفتاة خلال المحضر المحرر بالواقعة ما قررته الطبيبة رئيس قسم السموم وأيدت أقوال والدها، تم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وجار إخطار النيابة.


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