"مرتضى" يكشف حقيقة حل مجلس الإدارة قبل المؤتمر

09 أبريل 2018 - 02:15 م

نفى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ما تردد من أنباء حول حل مجلس إدارة النادي أو رفع الحصانة عنه في الفترة الحالية.

وأكد في كلمة ألقاها على لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي منذ قليل قبل بدء المؤتمر الصحفي الذي يعقده اليوم بمقر النادي، أن ممدوح عباس أهدر 984 مليون جنيه على النادي، وهناك حرب يتعرض لها الزمالك في الفترة الحالي.

وتابع أنه سيعقد جمعية عمومية يومي 10 و11 مايو المقبل، وإذا وافقت الجمعية العمومية على الوصاية سأستقيل لأنني أرفض الوصاية على المجلس، مؤكدا أن اللجنة المالية التي تدير النادي حصلت على الأموال الموجودة في النادي ولا يسأل أحد عن فرع الزمالك بالسادس من أكتوبر.