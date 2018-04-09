القومي للمرأة: لأول مرة تعمل غرفة العمليات قبل شم النسيم بيوم

09 أبريل 2018 - 02:37 م

قالت الدكتور نجلاء العادلي، مديرة غرفة العمليات بالمجلس القومي للمرأة، إن الغرفة لأول مرة تبدأ في عملها قبل شم النسيم بيوم لايوجد فيه حالات تحرش، مشيرة إلى وجود فرق تابعة للمجلس في أماكن تواجد المتنزهين، وفي حالة وجود أي مشكلة يحدث التدخل الأمني، مشددة على ضرورة أن تتسم الفتاة بالجرأة والشجاعة الكافية للإبلاغ عن حالات التحرش.

وأضافت العادلي، خلال لقاء خاص بفضائية إكسترا نيوز، اليوم الاثنين، أن الغرفة تتلقى الشكاوى عن طريق الخط الساخن 15115 على مدار الساعة، موضحة أنه فور تلقي الشكوى تبدأ الغرفة في التحقق منها، والتواصل مع وزارة الداخلية بوحدة مكافحة العنف، والتي تتواصل مع المديريات في جميع المحافظات.