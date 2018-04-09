"الأزهر" ينفى ما نشرته "الحياة اللندنية" عن شيخ الأزهر

09 أبريل 2018 - 02:43 م

نفى المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر الشريف التصريحات التي نشرتها صحيفة الحياة اللندنية على لسان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال كلمته التي ألقاها أمس بالكاتدرائية أثناء تواجده لتهنئة البابا تواضروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأكد المركز في بيان له أن الكلام المنسوب للطيب عكس ما قاله الإمام الأكبر في كلمته أمس بالكاتدرائية تمامًا، فقد قال شيخ الأزهر: "إن هذه الفكرة يُروَّج لها في الغرب بل وفي الدول العربية في كتابات بعض كبار الكتاب والصحفيين"، مضيفا: "يجب التصدي لهذه الفكرة وحماية شبابنا من أخطارها؛ لأنها تهز العقائد في قلوب المؤمنين بها".

وقال حرفيًّا: "إن هذه الفكرة تضع الأديان في مهب الريح"، وطالب شيخ الأزهر الكنيسة بمحاربة هذه الفكرة، والتأكيد على أن كل مؤمن بدين يجب أن يرتفع إيمانه إلى درجة اليقين الجازم بأن دينه يمتلك الحقيقة المطلقة، بغض النظر عما يخالفه من الأديان الأخرى، وأكد شيخ الأزهر أن الحل ليس في أن يترك كل منَّا شيئًا من الحقيقة المطلقة للآخر، بل في أن يعتقد كل منَّا بأن دينه هو الحقيقة المطلقة، مع الاعتقاد بوجوب احترام الآخرين وأديانهم.

وختم الإمام الأكبر كلمته ببيان الفرق الهائل بين احترام اعتقاد الآخر وحريته في أن يعتقد ما يشاء، وبين الاعتراف بعقيدة هذا الآخر.

وتابع المركز: "بهذا يتبين أن الجريدة جانبها الصواب في فهم هذه الفكرة الدقيقة، فاعتقدت أن تقرير الشبهة قبل الرد عليها هو ما يعتقده شيخ الأزهر، لذا لزم التصحيح حتى لا يلتبس الأمر على القارئ في أمرٍ خطيرٍ كهذا يمس عقائد الناس وأديانهم، وهذا هو المتوقع من جريدة الحياة كجريدة تتحرَّى الدقة وتصحح ما عسى قد التبس على محرريها".

وكانت صحيفة "الحياة اللندنية" نشرت تصريحات علي لسان على لسان مراسلتها في القاهرة تقول: أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر قال في كلمته بالكاتدرائية أثناء زيارته لتهنئة البابا تواضروس بالأعياد: "علينا واجب استثنائي وخاص هذه الأيام بأن تتخلى الأديان عن فكرة امتلاك الحقيقة المطلقة، فيجب عليَّ كمسلم ألا أعتقد بأني أملك الحقيقة المطلقة وكذلك المسيحي، يجب أن يترك شيئا للآخر".