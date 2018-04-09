  • الإثنين 09 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:15 م
بحث متقدم
مرتضى منصور

بث مباشر.. مؤتمر "الأزمات" لـ"الزمالك" بالنادي النهري

صورة الخبر

3 تحديات تواجه "السيسي" في ولايته الثانية

الكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

"الأزهر" ينفى ما نشرته "الحياة اللندنية" عن شيخ الأزهر

مرتضى منصور

بالفيديو.. "مرتضى" ينقل مؤتمر "الأزمات" إلى هذا المكان

محمد صلاح

"صلاح" يحصد جائزة أفضل لاعب

الإعلامي سيد علي

تعليق ناري لـ"سيد علي" على انتحار نجل الفخراني

"السعيد" و"متعب" يغيبان عن مران الأهلي

رسميا.. "السعيد" يوقع لناد أوروبي

أيمن نور

قرار مفاجئ لـ"أيمن نور" حول قناة الشرق

الكاتب الصحفي جمال سلطان

"سلطان" يكشف سبب وقف آمال فهمي عن العمل 10 سنوات

عماد الدين حسين

عماد حسين: هل كل مقاطع لـ"الرئاسية" عميل أو إخوانى؟

مرتضى يتوعد "عبد الله السعيد"

آخر الأخبار

السعيد
السعيد

منار شديد

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. عبد الله السعيد في ليفربول الإنجليزى

#

تعرف على الفنان الذي أبعد «السعيد» عن الزمالك

#

مرتضى منصور: "أنا بطل"

#

أحمد مرتضى: عبد الله السعيد مصيره السجن

مرتضى منصور

عبد الله السعيد

رئيس نادي الزمالك

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه سيحصل على فلوس عبد الله السعيد لاعب الأهلي بعد دفع 40 مليون جنيه له للتوقيع.

وشدد مرتضى على أن الزمالك سيحصل على فلوس عبد الله السعيد أضعاف مضاعفة قائلًا: "حق النادي لن يضيع ولن نقبل إلا الاعتذار لجماهير الزمالك".

ونفى مرتضى منصور للأعضاء في الإذاعة الداخلية حل المجلس أو رفع الحصانة عنه كما يثار في وسائل الإعلام.

وأكد مرتضى في كلمته أنه سيفتتح النادي النهري اليوم، وسيسع لخمسة آلاف عضو، بعدما تم الانتهاء من تطوير النادي النهري.

وطالب أعضاء النادي بالتوجه لمقر النادي النهري اليوم والاحتفال بيوم شم النسيم.

وأشار رئيس إلى أن هناك من يرفض نهوض الزمالك بعدما تسلم مجلسه السابق الزمالك وهى في حالة سيئة.

 وتابع مرتضى منصور: "النادي النهري لا يوجد مثله في العالم وموجود على أرقى منطقة في النيل ومحدش هيجي هنا تاني لأنه عالمي.. رئيس ناديكم أسد رغم الحرب على الزمالك".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مذبحة الكيماوي في "دوما" .. شاهد ومشهود

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

فراج إسماعيل

الوطن.. «هل».. يسع الجميع؟

حسام فتحي

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» اسكندرانية شربت سم فئران بأمر "الحوت الأزرق"
» مرتضى يتوعد "عبد الله السعيد"
» بالفيديو.. ضابط إسرائيلي يتحرش بـ"عهد التميمي"
» 10 معلومات مؤثرة عن حياة آمال فهمى
» احذر.. هذه عقوبة التحرش في شم النسيم
» سر انتحار سيدة في شم النسيم
» تعرف على سعر جرام الذهب اليوم
» بعد قليل.. مؤتمر "مرتضى منصور" حول أزمات الزمالك
» إعطاء الابن لوالدته في المنام "الجبن" راحة وعافية
» ماكرون وترامب: دوما قصفت بأسلحة كيماوية
» الإعلام الإنجليزي يبرز نصائح "المعلم" لـ"صلاح"

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)