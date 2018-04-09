» مرتضى يتوعد "عبد الله السعيد"

09 أبريل 2018 - 02:44 م

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه سيحصل على فلوس عبد الله السعيد لاعب الأهلي بعد دفع 40 مليون جنيه له للتوقيع.

وشدد مرتضى على أن الزمالك سيحصل على فلوس عبد الله السعيد أضعاف مضاعفة قائلًا: "حق النادي لن يضيع ولن نقبل إلا الاعتذار لجماهير الزمالك".

ونفى مرتضى منصور للأعضاء في الإذاعة الداخلية حل المجلس أو رفع الحصانة عنه كما يثار في وسائل الإعلام.

وأكد مرتضى في كلمته أنه سيفتتح النادي النهري اليوم، وسيسع لخمسة آلاف عضو، بعدما تم الانتهاء من تطوير النادي النهري.

وطالب أعضاء النادي بالتوجه لمقر النادي النهري اليوم والاحتفال بيوم شم النسيم.

وأشار رئيس إلى أن هناك من يرفض نهوض الزمالك بعدما تسلم مجلسه السابق الزمالك وهى في حالة سيئة.

وتابع مرتضى منصور: "النادي النهري لا يوجد مثله في العالم وموجود على أرقى منطقة في النيل ومحدش هيجي هنا تاني لأنه عالمي.. رئيس ناديكم أسد رغم الحرب على الزمالك".