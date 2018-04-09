  • الإثنين 09 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:17 م
بحث متقدم
مرتضى منصور

بث مباشر.. مؤتمر "الأزمات" لـ"الزمالك" بالنادي النهري

صورة الخبر

3 تحديات تواجه "السيسي" في ولايته الثانية

الكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

"الأزهر" ينفى ما نشرته "الحياة اللندنية" عن شيخ الأزهر

مرتضى منصور

بالفيديو.. "مرتضى" ينقل مؤتمر "الأزمات" إلى هذا المكان

محمد صلاح

"صلاح" يحصد جائزة أفضل لاعب

الإعلامي سيد علي

تعليق ناري لـ"سيد علي" على انتحار نجل الفخراني

"السعيد" و"متعب" يغيبان عن مران الأهلي

رسميا.. "السعيد" يوقع لناد أوروبي

أيمن نور

قرار مفاجئ لـ"أيمن نور" حول قناة الشرق

الكاتب الصحفي جمال سلطان

"سلطان" يكشف سبب وقف آمال فهمي عن العمل 10 سنوات

عماد الدين حسين

عماد حسين: هل كل مقاطع لـ"الرئاسية" عميل أو إخوانى؟

الداخلية تستخرج 1.3 مليون بطاقة رقم قومى خلال شهر

قضايا وحوادث

الداخلية
الداخلية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

الأرصاد تزف بشري سارة عن الطقس بشهر رمضان

#

ضبط 339 قضية تموينية متنوعة ببنى سويف

#

شاهد .. أروع الأهداف التي سُجلت في فبراير

#

الداخلية توقع الكشف على 3 آلاف شخص خلال شهر يناير

فلسطين

التميمى

مؤتمر صحفي

عهد التميمى

المهتقلة

تمكن قطاع الأحوال المدنية بالداخلية من إصدار 1303129 بطاقة رقم قومى.

وأصدر قطاع الأحوال المدنية، خلال شهر، "1236049 وثيقة ميلاد، و104761 وفاة، و43466 قيد عائلى".

وفى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج، تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن "2591 قيد وقائع ميلاد خارج البلاد، و226 قيد وقائع وفاة خارج البلاد، و627 ساقط قيد ميلاد خارج البلاد، و105 ساقط قيد وفــاة خارج البلاد، و408 قيد وقائع الزواج بالخارج، و450 قرارات التصحيح بنموذج 80،79، و2553 وثائق مترجمة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مذبحة الكيماوي في "دوما" .. شاهد ومشهود

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

فراج إسماعيل

الوطن.. «هل».. يسع الجميع؟

حسام فتحي

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» اسكندرانية شربت سم فئران بأمر "الحوت الأزرق"
» مرتضى يتوعد "عبد الله السعيد"
» بالفيديو.. ضابط إسرائيلي يتحرش بـ"عهد التميمي"
» 10 معلومات مؤثرة عن حياة آمال فهمى
» احذر.. هذه عقوبة التحرش في شم النسيم
» سر انتحار سيدة في شم النسيم
» تعرف على سعر جرام الذهب اليوم
» بعد قليل.. مؤتمر "مرتضى منصور" حول أزمات الزمالك
» إعطاء الابن لوالدته في المنام "الجبن" راحة وعافية
» ماكرون وترامب: دوما قصفت بأسلحة كيماوية
» الإعلام الإنجليزي يبرز نصائح "المعلم" لـ"صلاح"

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)