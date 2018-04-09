الداخلية تستخرج 1.3 مليون بطاقة رقم قومى خلال شهر

09 أبريل 2018 - 02:53 م

تمكن قطاع الأحوال المدنية بالداخلية من إصدار 1303129 بطاقة رقم قومى.

وأصدر قطاع الأحوال المدنية، خلال شهر، "1236049 وثيقة ميلاد، و104761 وفاة، و43466 قيد عائلى".

وفى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج، تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن "2591 قيد وقائع ميلاد خارج البلاد، و226 قيد وقائع وفاة خارج البلاد، و627 ساقط قيد ميلاد خارج البلاد، و105 ساقط قيد وفــاة خارج البلاد، و408 قيد وقائع الزواج بالخارج، و450 قرارات التصحيح بنموذج 80،79، و2553 وثائق مترجمة".