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بالفيديو.. ضابط إسرائيلي يتحرش بـ"عهد التميمي"

عرب وعالم

عهد التميمي
الطفلة المعتقلة عهد التميمي

متابعات- محمد الخرو

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نشرت أسرة الفلسطينية المعتقلة عهد التميمي "17 عاما"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه "عهد" ومعها 2 من المحققين الإسرائيليين تحرشا بها لفظيا.

وقال باسم التميمي، والد الطفلة "عهد"، في مؤتمر صحفي عقده في مقر مؤسسة الحق لحقوق الإنسان في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، إن ضابطا من الاستخبارات الإسرائيلية قال لها خلال التحقيق: "أنت فتاة جميلة، وشعرك أشقر ووجهك أحمر، ويجب أن تكوني على البحر وليس في الاعتقال".

وأضاف التميمي إن هذا القول بمثابة "تحرش لفظي"، مؤكدًا أنها تعرضت لجلسات تحقيق تستمر لمدة 12 ساعة متواصلة، وتم خلالها تهديدها باعتقال عائلتها وأصدقائها والتزمت الطفلة "الصمت" خلال مقطع الفيديو.

ذكر التميمي، أن محامي "عهد" حصل على الشريط المصور ومدته ساعتين للتحقيق مع ابنته، من السلطات الإسرائيلية، نظرا لكون المعتقلة "قاصر"، مبينًا أنها احتجزت في زنزانة باردة، ونقلت من معتقل لآخر مما شكل لها إرهاقا كبيرا.

وقال: "لم يراع الاحتلال أنها فتاة قاصر، ولم يحضر لها محقق من جنسها لقد انتهكوا كل المواثيق والقوانين الدولية".
شاهد الفيديو..


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