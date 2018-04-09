بث مباشر.. مؤتمر "الأزمات" لـ"الزمالك" بالنادي النهري

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مرتضى منصور
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الازمات

الزمالك

مرتضى منصور

بدأت الآن فعاليات مؤتمر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للحديث عن بعض الملفات المهمة والأزمات التي شغلت الرأي الرياضي لجماهير وأعضاء النادي.

ويأتي على رأس الملفات المنتظر طرحها خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الزمالك اليوم الوضع الحالي داخل القلعة البيضاء وأزماته القائمة مع وزير الرياضة بسبب تولى لجنة إدارة الشئون المالية وكشف مصدر مطلع أن رئيس النادي الأبيض سيعلن اليوم بدء عمل النادي النهري بشكل رسمي.

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