شرط "مرتضى" لإنهاء أزمة عبالله السعيد

09 أبريل 2018 - 03:28 م

وضع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، شرطًا لإنهاء أزمة صانع العاب الأهلي عبدالله السعيد، عقب توقيعه عقد الزمالك وبعدها وقع للنادي الأهلي بعد حصوله علي مبلغ 40 مليون جنيه.

وحدد مرتضى قبل استرداد المبلغ ان يعتذر "السعيد" للقلعة البيضاء وللجماهير.

وتحدث رئيس نادي الزمالك مع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي اليوم قبل المؤتمر الصحفي الذي يعقده اليوم للحديث عن عدة ملفات.

وأضاف مرتضى منصور، أن كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالنادي لا تشهد وجود مخالفات وكانت تأشيرته المعتادة على أي قرار وفقًا للائحة ولكن المستندات حاليًا أصبحت متاحة للجميع، وتقوم اللجنة التي تدير النادي ماليا بتوزيعها على المواقع والبرامج التليفزيونية لنشرها - وفقاً لما قاله-.