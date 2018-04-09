«حمزة» يوجه 4 أسئلة نارية لـ«السيسي»

09 أبريل 2018 - 04:06 م

وجه الناشط السياسي ممدوح حمزة، عدة أسئلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، يسأله فيها عن سبب احتجاز المصور الصحفي محمد أكسجين.

وكتب "حمزة" في تغريدة له على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، "عبد الفتاح السيسي: هل محمد اكسچين ارهابي او ممول من الخارج او جاسوس ؟.. لماذا تم اعتقاله؟".

وأضاف الناشط السياسي: " أتخاف من شاب اعزل لا يحمل الا كاميرا؟.. ايمكنك سم النسيم بينما سجون مصر مليئة بمحمد اكسچين؟"، وفقًا لما ورد في تغريدته.

وكانت قوات الأمن الوطني، قد ألقت فجر السبت الماضي، القبض على المدون الشاب والمصور الصحفي محمد إبراهيم محمد رضوان، الشهير بـ "محمد أكسجين"، مؤسس صفحة تواصل اجتماعي وقناة "يوتيوب" باسم "أكسجين مصر".