تعليق «البرادعي» على «مجزرة دوما»

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البرادعي

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أدان المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي، القصف الكيميائي الذي شنته مليشيات النظام السوري وحلفائها على مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية مما أودى بحياة عشرات المدنيين وإصابة المئات.

وكتب "البرادعي" في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغر "تويتر"، "استخدام السلاح الكيماوي مُحرّم فى أى زمان ومكان!!! تركيزنا على تبادل الاتهامات بشأن المسئول عن هذا الانحطاط الإنسانى لا يجب أن يجعلنا نتجاهل مسئوليتنا جميعاً عن وصولنا الى قمة البربرية !".

وأضاف: "الجهل والإفك وانعدام القيم أصبح عنوان المشهد فى منطقتنا.. رحم الله الضحايا".

وكانت رئاسة مجلس الأمن قد نجحت في ترتيب الدعوة لعقد جلسة طارئة اليوم الاثنين لبحث تقارير الهجوم الكيميائي في الغوطة، وسط غضب دولي لوقوع تلك الهجمات.

ومن المقرر، أن تعقد الجلسة التي دعت إليها كل من الكويت وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وبولندا وهولندا والسويد وبيرو وساحل العاج ظهرا بتوقيت نيويورك.


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