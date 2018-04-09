بالصور.. مسنة تستنجد بمحافظ القليوبية لدخول «دار المسنين»

بالدموع والبكاء استنجدت "هيام. ع.ي"، سيدة مسنة تبلغ من العمر 70 سنة، ومقيمة مدينة بنها بمحافظ القليوبية باللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية أثناء جولته بنادي بنها الرياضي لمشاركة المواطنين احتفالات شم النسيم، حتى يوفر لها مكانًا داخل دار المسنين ببنها.

واستجاب المحافظ لبكاء السيدة المسنة، واتصل بوكيل وزارة التضامن صفاء طنطاوي، وطلب منها توفير مكان لهذه السيدة في دار المسنين.

وأوضحت هيام لـ"المصريون"، أن لديها من الأبناء 6 فتيات وجميعهم متزوجين، وأنها تقيم مع ابنتها المتزوجة بعد وفاة زوجها وتشعر أنها أصبحت حملاً عليها.

وأشارت هيام، إلى أنها توجهت منذ عام لدار المسنين بمدينة بنها لقبولها في الدار إلا أن المسئولين رفضوا استقبالها لعدم وجود أماكن لاستقبال نزل جدد وتم إدراج اسمها لحين توفير مكان لها.