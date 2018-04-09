«منصور» يقبل استقالة إيهاب جلال: لا تلعب مع الأسد

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مرتضى منصور

ايهاب جلال

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اليوم الاثنين إنه قبل استقالة إيهاب جلال المدير الفني للفريق، بعد إعلانه الاستقالة في وسائل الإعلام.

وكان إيهاب جلال أكد نيته التقدم باستقالته من منصبه، عقب الخسارة من مصر المقاصة بهدف دون رد، الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة 28 للدوري، قبل أن يعلن وكيله تامر النحاس، تراجعه عن قراره.

وأوضح منصور في مؤتمر صحفي عقده بمقر النادي النهري عقب افتتاحه: "قلت من قبل إن إيهاب جلال عليه أن يقدم استقالته لرئيس اللجنة المالية، لكن أنا قبلت استقالته بعد إعلانها في الإعلام".

وختم "لا أعترف بحديث تامر النحاس وكيل المدرب، وأقول لإيهاب جلال لا تلعب مع الأسد".


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